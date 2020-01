Decine di piazze, migliaia di luci. Tutti insieme, da Nord a Sud, per illuminare ancora una volta la storia oscura di Giulio Regeni, 4 anni dopo la sua uccisione in Egitto. In piazza scenderanno gli attivisti di Amnesty International e l’appuntamento è alle 19,41, l’ora in cui – dice con un tweet la sezione italiana dell’organizzazione non governativa – il ricercatore friulano mandò l’ultimo sms. Il suo nome, aggiunge Amnesty sul suo sito, a quell’ora “si unì a quelli dei tanti egiziani e delle tante egiziane vittime di sparizione forzata e poi di tortura e di omicidio in Egitto”.

A una delle fiaccolate, a Fiumicello, in provincia di Udine, parteciperà la famiglia di Giulio. “25 gennaio 2016 – 25 gennaio 2020…4 anni … grazie di cuore a chi ci sta vicino…!!!!” scrive su Twitter Paola Deffendi, la mamma di Regeni. A Fiumicello ci sarà anche il presidente della Camera Roberto Fico. Ieri, a margine di un’iniziativa che si è svolta alla Camera, Fico ha dichiarato che il 2020 deve essere l’anno della verità sulla fine del ricercatore italiano che fu rapito in Egitto il 25 gennaio del 2016 e poi ritrovato senza vita il 3 febbraio.

“Sono trascorsi quattro anni da quel 25 gennaio – riprende Amnesty – e le autorità egiziane si ostinano ancora a non rendere noti i nomi di chi ha ordinato, di chi ha eseguito, di chi ha coperto e ancora copre il sequestro, la tortura e l’omicidio di Giulio. Sin dall’inizio esse hanno scelto la tattica del depistaggio, della perdita di tempo, delle promesse non mantenute. Loro interlocutori sono stati quattro, ormai, diversi governi italiani che non hanno saputo o voluto chiedere con la necessaria costanza e fermezza la verità per Giulio”.