Insomma, una nuova criticità da affrontare per l'ad Fabrizio Salini, già da tempo nel mirino delle polemiche politiche, che ora - come nota Dago - si trova nella difficile situazione di dover decidere se autorizzare somme che potrebbero far discutere oppure negarle, causando però anche in questo caso reazioni dure

Quando mancano ormai pochissimi giorni all’inizio della 70esima edizione del Festival di Sanremo, la lista degli ospiti che saliranno sul palco dell’Ariston è ancora tutt’altro che definitiva. Dopo il forfait di Monica Bellucci, sarebbero a rischio anche le partecipazioni di Georgina Rodriguez – compagna di Cristiano Ronaldo – e di Roberto Benigni. Secondo le indiscrezioni, la prima avrebbe chiesto un compenso di 140mila euro a fronte dei 25/30 mila preventivati – sempre stando ai rumors – dalla Rai, per affiancare Amadeus alla conduzione di una delle serate e far sedere Cr7 tra il pubblico in platea. Benigni invece avrebbe alzato ulteriormente l’asticella, chiedendo all’ufficio risorse artistiche di Viale Mazzini 300mila euro, come scrive Dagospia.

Insomma, una nuova criticità da affrontare per l’ad Fabrizio Salini, già da tempo nel mirino delle polemiche politiche, che ora – come nota Dago – si trova nella difficile situazione di dover decidere se autorizzare somme che potrebbero far discutere oppure negarle, causando però anche in questo caso reazioni dure perché sia Roberto Benigni che Georgina Rodriguez sono indubbiamente personaggi che comportano sì un notevole esborso di soldi pubblici ma a fronte di guadagni pubblicitari che potrebbero superare di molto la cifra investita. Tanto più che si tratta di nomi già annunciati come presenze certe da Amadeus che a proposito dell’attore toscano aveva detto che: “Roberto farà qualcosa che resterà nella storia della televisione. Vi invito a prestare la massima attenzione alla sua partecipazione”.