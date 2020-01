Michelle Obama il 17 gennaio ha compiuto 56 anni. Gli auguri più speciali sono arrivati dal marito Barack che sul suo profilo Twitter e Instagram ha pubblicato delle foto con la moglie mentre ridono e si abbracciano. Gli scatti, in bianco e nero, sono stati accompagnati da parole di romanticismo: “In ogni scena sei la mia stella. Tanti auguri, baby!“. La coppia sembra felice e complice: sorrisi che smentiscono del tutto le voci dello scorso agosto secondo cui l’ex coppia presidenziale sarebbe in crisi. Non solo: secondo quanto riportava il tabloid americano Globe gli Obama avrebbero già firmato le carte del divorzio.

In every scene, you are my star, @MichelleObama! Happy birthday, baby! pic.twitter.com/hgMBhHasBj — Barack Obama (@BarackObama) 17 gennaio 2020

Non sono le prime foto romantiche che l’ex presidente pubblica sui suoi canali social: già lo scorso ottobre Barack Obama aveva reso pubblici alcuni scatti con la moglie in occasione dell’anniversario di nozze. Gli Obama tre mesi fa hanno festeggiato 27 anni di matrimonio.

Like the Beatles said: It’s getting better all the time. Thanks, babe, for 27 amazing years! pic.twitter.com/mImRqIYn1R — Barack Obama (@BarackObama) 3 ottobre 2019