“Sono una donna che ha sempre pagato a caro prezzo le proprie emozioni. Ho avuto momenti bui ma grazie a Dio ho sempre avuto la forza di ricominciare“: parole di Simona Ventura, che al settimanale Chi ha raccontato della sua vacanza a Sharm el-Sheikh con Giovanni Terzi, il futuro marito, e la sua famiglia. Simona ha interrotto la lunga storia con Gerò Carraro nel 2018 e ha poi incontrato il giornalista con il quale “le nozze sono in programma“. Qualche parola anche su XFactor, che per la Ventura è stato un programma fortunato. Un format che conosce bene: “Penso che il programma abbia trascurato la missione di essere trasversale e la direzione artistica di Alessandro Cattelan non mi è sembrata riuscitissima. Manca la parte popolare e quella bisogna saperla fare, in questi anni si sono occupati di musica sconosciuta”. E alla domanda su Manuel Agnelli, che aveva detto di considerarla il peggior giudice della storia del talent, ha risposto secca: “Non so chi sia”.

