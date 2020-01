Sono sette le perquisizioni domiciliari effettuate la mattina di giovedì dalla Polizia nell’ambito dell’ incendio doloso appiccato lo scorso Capodanno in via Gola, a Milano, durante il quale i vigili del fuoco intervenuti vennero intimiditi e aggrediti. Gli indagati, al momento, sono nove, mentre le persone identificate dalla questura, tutti frequentatori della zona, sono state dieci. Perquisiti quattro adulti e tre minorenni. Le abitazioni si trovano in via Pichi, via Gola, via Ascanio Sforza, via Ripamonti e via Martiri di Cefalonia. Quella in via Gola e due di quelle in via Pichi erano occupate abusivamente. Due dei tre minorenni appartengono alla band ‘latinos’ che suonava alla festa poi degenerata nell’incendio. Le accuse, a vario titolo, sono di incendio doloso, resistenza a pubblico ufficiale, interruzione di pubblico servizio e furto aggravato per aver preso le chiavi di accensione del mezzo dei pompieri.