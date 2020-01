“Abbiamo fatto bene per 60 minuti. Poi abbiamo sofferto, ma con la Roma è quasi inevitabile. Quello che non mi è piaciuto è stata la gestione del risultato”. Così Maurizio Sarri dopo la vittoria dei bianconeri sulla Roma per 2 a 1. E ai giornalisti che gli chiedono se la Juventus lo abbia cambiato risponde con una battuta: “Mia moglie mi dice che sono sempre la solita testa di c…“.