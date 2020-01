Nel calcio italiano qualcosa si muove, ma ha i colori bianconeri e nerazzurri. La Juventus resta l’unica squadra della Serie A con un fatturato nella stagione 2018-2019 almeno in grado di competere con i top club europei: la Vecchia Signora è rientrate nella top 10 delle società che generano più ricavi al mondo, secondo la classifica annuale stilata dalla Deloitte Football League (alla sua 23esima edizione). I campioni d’Italia, complice l’effetto Cristiano Ronaldo, sono passati da un fatturato di 395,4 milioni di euro a 459,7 milioni, recuperando una posizione. L’unico club italiano che riesce a rimanere in scia, un po’ come succede anche nella classifica di Serie A, è l’Inter: il lavoro di Suning comincia a pagare e ha portato ha un aumento record del fatturato 2018/19 (+30%) per la storia nerazzurra, con i ricavi passati i da 280,8 milioni di euro a 364,6 milioni. Il gap con la Juve si è assottigliato e ora dice -95 milioni.

L’Inter è 14esima in classifica, gli altri club italiani sono lontani: non tanto in termini di posizione, quanto di fatturato. La Roma, 16esima, ha visto i 250 milioni di euro registrati nella stagione 2017/2018 ridursi ai 231 milioni di euro della scorsa. Il Napoli migliora ed entra nella top 20, piazzandosi proprio al 20esimo posto grazie a un fatturato che arriva a 207,4 milioni di euro ma che, come spiega Forbes, è totalmente dipendente dalla componenti dei diritti televisivi che da soli valgono il 70% del fatturato. Il Milan invece esce dai primo venti per via di un fatturato passato da 207,7 milioni di euro a 206,3 milioni che vale la 21esima piazza.

Anche Juventus e Inter però restano lontanissime dalla vetta della classifica di Deloitte, dove il Barcellona ha superato il Real Madrid diventando con 840,8 milioni di euro il club con il più alto fatturato al mondo. Dopo le due spagnole, resta stabilmente al terzo posto il Manchester United, che si conferma anche primo club della Premier League nonostante i pessimi risultati sul campo. Al quarto posto i tedeschi del Bayern Monaco seguiti dal Paris Saint Germain. Poi comincia il dominio delle inglesi, prima di trovare al decimo posto la Juventus.

LA CLASSIFICA

Barcellona: 840,8 milioni

Real Madrid: 757,3 milioni

Manchester United: 711,5 milioni

Bayern Monaco: 660,1 milioni

Paris Saint Germain: 635,9 milioni

Manchester City: 610,6 milioni

Liverpool: 604,7 milioni

Tottenham: 521,1 milioni

Chelsea: 513,1 milioni

Juventus: 459,7 milioni

Arsenal: 445,6 milioni

Borussia Dortmund: 377,1 milioni

Atletico Madrid: 367,6 milioni

Inter: 364,6 milioni

Schalke 04: 324,8 milioni

Roma: 231 milioni

Lione: 220,8 milioni

West Ham: 216,4 milioni

Everton: 213 milioni

Napoli: 207,4 milioni

Milan: 206,3 milioni