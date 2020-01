Continuano in tutta la Francia le proteste contro la riforma delle pensioni, nonostante il governo abbia fatto un passo indietro sull’età pensionabile, il cui tetto sarebbe stato allungato di due anni, dagli attuali 62 a 64 anni. A Caen, in Normandia, qualche giorno fa un gruppo di avvocati ha gettato le toghe a terra ai piedi della ministra della Giustizia, Nicole Belloubet. Il gesto, ieri e venerdì, è stato ripreso da altri legali in tutta la Francia. Nel video, le proteste a Parigi, Lille e nel dipartimento Hauts-de-Seine.

Video Twitter