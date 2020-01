È morto all’Istituto Tumori di Milano, dove era ricoverato da tempo, Francesco Claudio Averna, 66 anni, l’ex presidente dell’omonima società produttrice del noto amaro Averna, originario di Caltanissetta. Nel 2012 era stato insignito dal Presidente della Repubblica dell’onorificenza di Commendatore al merito della Repubblica Italiana. In passato aveva gestito l’omonima società dell’amaro insieme con il cugino Francesco Rosario Averna. Nel 2014 la società fu rilevata dal Gruppo Campari. Averna, considerato da tutti un imprenditore gentiluomo, era molto apprezzato, non solo nella sua Caltanissetta ma in Sicilia. Lascia la moglie Francesca e la figlia Alessandra. I funerali verranno celebrati lunedì a Caltanissetta.

