Luigi Favoloso è scomparso. Dal 29 dicembre scorso nessuno ha più avuto notizie dell’ex fidanzato di Nina Moric ed ex concorrente del Grande Fratello 18: si trovava a Torre del Greco, sua città natale, con la famiglia quando si è allontanato senza documenti né effetti personali, lasciando a casa l’auto e facendo perdere le proprie tracce. A denunciare la sua scomparsa è stata la madre che, non vedendolo rientrare, si è rivolta alla polizia e tramite il suo amico Alex Fiumara ha lanciato un appello sui social a chiunque abbia avuto sue notizie: “La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico, risalirebbe al 29/12/2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso. Aiutateci a ritrovarlo“.

Luigi Favoloso, 32 anni, imprenditore, aveva lasciato da qualche tempo i social: l’ultimo post pubblicato su Instagram risale infatti alla fine dell’estate, quando era tornato da una lunga vacanza a Zanzibar con la modella croata Nina Moric. Da quel momento si sono susseguite le voci di una crisi tra loro, con una serie di tira e molla che avrebbero portato poi alla definitiva rottura tra loro. Proprio l’ex fidanzata Nina Moric ha pubblicato in queste ore un messaggio sibillino su Instagram, lasciando intendere di non credere alla scomparsa dell’ex: “Volevo ricordarvi che l’amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i suoi cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene…per me questo si chiama egoismo“, ha scritto. Non resta che attendere sviluppi.