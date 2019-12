L’influencer sarda Serena Enardu, ex tronista di Uomini e donne ed ex concorrente di Temptation Island Vip, si è sfogata su Instagram raccontando la sdisavventura che le è capitata mentre era alla guida della sua auto. Come ha spiegato lei stessa nelle sue storie social, sabato pomeriggio poco dopo le 14 era al volante e, essendo un po’ di fretta, ha deciso di sorpassare un’altra macchina, come dice lei, in assoluta sicurezza. L’uomo alla guida però, poco dopo, avrebbe iniziato a suonare il clacson e si sarebbe avvicinato sempre più all’auto della Enardu. “Sicuramente non ho superato in maniera delicata. Ho superato e via, però in totale sicurezza. Questo signore mi segue imbufalito. Non appena l’ho superato mi si appiccica dietro e mi suonava, perché voleva dirmi qualcosa. Quel pazzo mi ha speronata. Ha tentato in tutti i modi di mandarmi fuori strada, per fortuna ho mantenuto il controllo”, ha raccontato la Enardu. E sconvolta ha aggiunto: “Ti faccio un culo così, capito? Non dovevi farlo”.

Uno sfogo che però non apprezzato da tutti: l’ex tronista poco dopo è stata bombardata di messaggi, di testimonianze e purtroppo di insulti. La Enardu è da qualche settimana nel mirino degli hater seriali: è stata pesantemente criticata di essere “una buona madre”, “vuoi solo divertirti”, “smettila di mostrare tette e culo” e chi più ne ha e più ne metta. La modella sarda ha replicato agli attacchi dimostrando di non essere quella che gli hater dipingono. Gli insulti arrivano qualche settimana dopo la fine della sua relazione con Pago conclusa davanti alle telecamere di Temptation Island Vip. Da allora i due hanno prese strade diverse: lui è pronto ad entrare nella casa del Grande Fratello Vip mentre lei ha deciso di non buttarsi in un’altra esperienza televisiva e di dedicarsi solo a suo figlio.