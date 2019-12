“Prima di sposarmi non ero mai stato fidanzato e diciamo che ero un po’ ‘sportivo’. Da poco ho scoperto di avere un altro figlio nato nel 2006. Me ne occupo dal punto di vista legale. Non l’ho mai visto, non ho una sua foto. Mi piacerebbe incontrarlo prima o poi, se me lo permetteranno”. Parole di Alessandro Borghese che si è raccontato in una lunga intervista a Repubblica. Lo chef ha ripercorso la sua vita, spiegando anche di questo figlio che non ha mai potuto incontrare. Borghese è sposato da diversi anni con Wilma Oliviero: “Quando ho conosciuto Wilma avevo 32 anni. Lei lavorava in un’azienda che cercava un giovane chef per lanciare un videogioco sulla cucina. Mi chiamò questa signorina Wilma. Dopo sei mesi ci siamo sposati. Fu colpo di fulmini. Lei era già fidanzata, si doveva sposare. Ho fatto un ‘furto’”, ha detto. Dal matrimonio con Wilma sono nate due figlie, Arizona e Alexandra.

