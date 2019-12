Lo scorso 13 dicembre aveva creato un profilo Facebook nel quale aveva cominciato a raccontare la sua battaglia quotidiana contro la malattia. “Azzurra Letto Ventitrè” : così aveva chiamato la pagina, il suo vero e proprio diario, con il chiaro riferimento al letto dell’ospedale di Empoli dove era ricoverata. Azzurra Lorenzini, 32 anni, pisana, cantante e volto di Telegranducato, non ce l’ha fatta. E’ morta martedì 17 dicembre a 32 anni. Lascia il marito Daniele Pelissaro e tutti quelli che le sono stati vicino, anche sui social, dove Azzurra raccontava con coraggio e sempre con il sorriso il suo calvario. Un anno fa le era stato diagnosticato un melanoma. I ricavi dell’ultimo brano che aveva pubblicato, “Letto 23“, saranno devoluti all’associazione “I Discepoli di Padre Pio”, per la costruzione di un ospedale e centro di ricerca per i tumori in Calabria.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore