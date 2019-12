Ilary Blasi, come tanti italiani, si è dedicata allo shopping natalizio, ma la sua “avventura” nel centro di Roma tra le vetrine dei negozi non è finita benissimo. La bionda conduttrice aveva infatti parcheggiato la macchina in modo non rispettoso del codice della strada ed ecco che al suo ritorno ha trovato un carro attrezzi della Polizia Municipale pronto a rimuoverla. Tutta la scena è stata immortalata dal settimanale Oggi. L’auto alla fine è stata portata via e ovviamente per la moglie di Francesco Totti e scattata anche la multa.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore