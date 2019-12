Sono state molto dure alcune repliche al tweet della Parisi, tanto che lei stessa ha twittato un nuovo post: "Io ballerina tu Tarzan è il massimo che può scrivere una ballerina USA? Non è discriminante valutare i pensieri non per il loro contenuto, ma per chi sei, cosa indossi, il tuo accento?"

“L’immigrato di Checco Zalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune”. Parole di Heather Parisi che non ha gradito il video del comico, al centro delle polemiche in questi giorni. Se qualche utente si è trovato d’accordo con la Parisi, in molti l’hanno criticata: “Ma hai mai capito un ca** tu?”, “Stavolta mi sa proprio che non hai capito, può non piacere per carità, ma di razzista non c’è niente… Se si conosce Zalone”, “Ballerina o scienziata?”.

L’immigrato di #CheccoZalone è un concentrato di luoghi comuni che non ha nulla di ironico. Perché l’ironia è altro, l’ironia consiste nel mostrare che è il suo contrario ad essere più credibile del luogo comune. #razzismo #immigrato #racism — Heather Parisi (@heather_parisi) December 14, 2019

Commenti che hanno spinto Heather a scrivere di nuovo un post: “Io ballerina tu Tarzan è il massimo che può scrivere una ballerina USA? Non è discriminante valutare i pensieri non per il loro contenuto, ma per chi sei, cosa indossi, il tuo accento? Ridurre ognuno a stereotipo culturale è la più grande pigrizia mentale”, ha twittato.