Giorrgio Tirabassi è tornato in tv per la prima volta dopo il malore che lo aveva colpito il 1 novembre scorso. L’attore è apparso tra il pubblico di Viva RaiPlay nella puntata in onda sulla piattaforma Rai giovedì 12 dicembre. Fiorello interrompe un un attimo il suo monologo e lo raggiunge in platea: “Caro Tirabassi bello che non sei altro, guardate chi c’è, Giorgio Tirabassi”. Il protagonista di numerose fiction ha sorriso mentro lo showman lo ha stretto in un abbraccio senza aggiungere ulteriori commenti.

Sui social in molti avevano avuto un pensiero per lui, tra questi proprio lo showman siciliano che su Twitter nei momenti più difficili aveva scritto: “Le prime notizie di questa mattina su Giorgio Tirabassi sono buone. Dajeeeeeeee Giorgio!!! Un abbraccio ai tuoi cari“. L’attore era stato colpito da un malore durante la presentazione del suo primo film da regista, Il Grande Salto, in corso a Civitella Alfedana, in provincia dell’Aquila. Era stato sottoposto ad un intervento di angioplastica, necessario dopo l’occlusione di una coronaria.

Aveva tranquillizzato tutti dall’ospedale di Avezzano, dove era ricoverato, con un post su Facebook: “Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti. Sto bene e in buone mani”. Dopo le dimissioni Tirabassi è pronto a tornare alla normalità ma soprattutto a fare il suo lavoro. La presenza in platea a Viva RaiPlay è anche l’occasione per lanciare “Liberi tutti” che lo vede tra i protagonisti con Anita Caprioli e Thomas Trabacchi. Una serie originale scritta dagli autori di Boris, composta da dodici episodi di venticinque minuti, disponibile da sabato 14 dicembre in esclusiva su RaiPlay.