Un grosso striscione per sensibilizzare sul tema del cambiamento climatico, tanti fumogeni e un messaggio chiaro: “La Terra sta andando a fuoco e i nostri leader la lasciano bruciare”. Una trentina di attivisti di Greenpeace sono saliti, poco prima del Consiglio europeo durante il quale i leader Ue dovrebbero trovare un accordo per tradurre in pratica il Green deal e i nuovi obiettivi al 2050 annunciati dalla nuova presidente della Commissione Ursula von der Leyen, sul palazzo Europa Building, quello, appunto, del Consiglio europeo. Gli ambientalisti hanno dispiegato alcuni striscioni raffiguranti delle fiamme e la scritta ‘Climate Emergency’. I militanti dell’Ong ambientalista sono arrivati sopra un vecchio camion dei pompieri per ingannare la sicurezza, già schierata in vista del vertice Ue, hanno quindi scalato l’architettura metallica dell’edificio e srotolato i loro striscioni su una delle pareti del palazzo. La polizia belga, con l’aiuto dei pompieri, è intervenuta evacuando l’edificio ed arrestando una ventina di manifestanti.