Un agente, tre civili e i due assalitori. Sono almeno sei le vittime della sparatoria avvenuta a Jersey City, città a pochi chilometri da New York. Ci sono anche tre feriti, tra cui un altro poliziotto, ma non in pericolo di vita. Tutto è iniziato intorno a mezzogiorno (ora locale) al cimitero di Bay View, con il ferimento di un agente alla spalla forse legato a un affare di droga andato male. I due sospetti, un uomo e una donna, sono allora scappati all’interno di un supermercato ebraico (kosher) lungo Martin Luther King Drive, da dove hanno continuato a sparare contro gli agenti che hanno risposto al fuoco. Sul luogo sono intervenute anche le forze speciali Swat. I due assalitori sono stati uccisi e pare che non si tratti di un episodio di terrorismo. Jersey City è una cittadina di poco meno di 300 mila abitanti che si affaccia sulla Baia di New York, anche se si trova nello stato del New Jersey. È un centro che si è sviluppato notevolmente negli ultimi dieci anni, di fronte a Lower Manhattan all’altezza di Wall Street, con un viavai di migliaia di pendolari ogni giorno.

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore