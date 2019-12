David Briones ha dichiarato che l’amministrazione non può usare fondi militari per costruire ulteriori barriere al confine meridionale. Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che l'amministrazione si appellerà alla sentenza

L’amministrazione Trump non potrà trasferire 3,6 miliardi di dollari di fondi destinati al Pentagono per finanziare la costruzione del muro al confine con il Messico. Lo ha stabilito il giudice federale della Corte distrettuale degli Stati Uniti per il distretto occidentale del Texas, David Briones, dichiarando che l’amministrazione non può usare fondi militari per costruire ulteriori barriere al confine meridionale. Un portavoce del Dipartimento di Giustizia ha dichiarato che l’amministrazione si appellerà alla sentenza.

La decisione è una battuta d’arresto per l’amministrazione che ha cercato di raccogliere fondi per mantenere la promessa fatta in campagna elettorale dal presidente Donald Trump riguardo alla costruzione del muro al confine con il Messico: la Casa Bianca aveva dichiarato, infatti, di voler costruire 450 miglia di barriera entro novembre 2020, quando si terranno le elezioni presidenziali americane. Segna anche l’ennesimo duro colpo che i tribunali hanno inferto a Trump di recente su questioni chiave come le politiche sull’immigrazione e il rifiuto di consegnare le sue dichiarazioni fiscali al Congresso.