L’hanno chiamata “Maratona oratoria per la verità sulla prescrizione” per denunciare quelli che, a loro avviso, sono i limiti della riforma Bonafede, che entrerà in vigore a partire dal prossimo primo di gennaio. A Genova, dove era in corso uno dei dibattiti organizzato dalle camere penali, è intervenuto a sorpresa l’avvocato e senatore del M5s, Mattia Crucioli, che ha difeso la legge citando, tra gli altri, il caso di Martina Rossi, e alla fine del proprio intervento ha regalato ai relatori le copie del libro La Repubblica degli impuniti di Peter Gomez, Valeria Pacelli e Giovanna Trinchella.

