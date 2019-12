Il leader M5s, intervistato al Gr1 su Radio1 Rai, ha mandato un messaggio al Partito democratico: "Se vogliono votare con Berlusconi e Salvini sarà un Nazareno 2.0". Conte nel colloquio al Fatto: "Abbiamo tutto il tempo per elaborare misure a favore di un sistema equilibrato". Renzi al Messaggero: "Non abbiamo cambiato idea, senza intesa voteremo legge Costa"

“La nostra riforma della prescrizione dal primo gennaio diventa legge. Su questo non discutiamo”. Luigi Di Maio, intervistato al Gr1 su Radio1 Rai, ha ribadito che i 5 stelle intendono difendere il provvedimento che blocca la prescrizione dopo il primo grado di giudizio. “Se il Pd poi vuol votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione com’era ideata da Berlusconi sarà un Nazareno 2.0, ma non credo avverrà”. Poi su Facebook ha insistito ancora: “Se qualcuno sbaglia deve pagare, non può farla franca perché il processo si è dilungato. Dalle dichiarazioni di ieri ho capito che il Pd vorrebbe votare una legge con Salvini e Berlusconi per far tornare la prescrizione com’era ideata da Berlusconi. Sarebbe un Nazareno 2.0, ma avrò capito male io…”.

A Di Maio ha replicato il presidente dei senatori Pd Andrea Marcucci: “Di Maio forse non ha capito la gravità della situazione”, ha detto, “Sulla prescrizione, non faremo passi indietro. Non si può accettare una norma anticostituzionale come il blocco della prescrizione dopo il primo grado di giudizio. Non si possono sottoporre i cittadini a processi infiniti. Ci sono diverse soluzioni tecniche da affrontare ora, consiglio al capo del M5S di smetterla con le provocazioni”.

Solo ieri la maggioranza ha bloccato il tentativo del centrodestra di annullare la riforma Bonafede. Pd, 5 stelle e Leu hanno respinto la richiesta di procedura d’urgenza per la pdl Costa (Fi) che si propone di azzerare l’intervento sulla prescrizione. Italia viva non ha votato. I democratici, pur avendo dato segnale “di lealtà” in Aula, hanno ribadito la necessità di una riforma del processo penale. Il segretario Nicola Zingaretti: “E’ inaccettabile senza garanzie sulla durata dei processi”.

Nel governo si lavora per trovare un’intesa. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel colloquio con il Fatto Quotidiano, ha garantito che una mediazione è possibile: “La prescrizione col primo grado di giudizio è una soluzione assolutamente sostenibile, ma sicuramente va corredata con misure di garanzia che assicurino la ragionevole durata del processo. Ci stiamo già lavorando. La nuova legge sulla prescrizione varrà per i reati commessi dal primo gennaio in poi. Per arrivare al processo di primo grado ci vorranno, stando stretti, due anni. Avremo tutto il tempo per elaborare misure a favore di un sistema equilibrato. Noi vogliamo assoluzione e condanna, e non più prescrizione”.

Matteo Renzi intanto, intervistato dal Messaggero, ha ribadito che se non si troverà un accordo Italia Viva voterà la legge Costa: “Volere una giustizia senza fine significa proclamare la fine della giustizia”, ha detto. “E non abbiamo cambiato idea. Ora ci sono due alternative: la prima è che la nuova maggioranza trovi una soluzione. E sarebbe meglio. Se non accadrà noi non ci inchineremo al populismo giudiziario imperante. E dunque, se non ci sarà accordo, voteremo la pdl di Enrico Costa, persona saggia e già viceministro alla giustizia del mio governo. Bonafede può cambiare la sua legge, se vuole, ma non può pretendere di cambiare le nostre idee”. Sui timori che voglia staccare la spina per votare a marzo, l’ex premier chiarisce: “Non è un timore del Pd, ma una loro (folle) speranza. Una parte del Pd sogna le urne, invocandola con lo stesso giubilo con cui hanno anticipato le elezioni in Umbria, condannandosi a una clamorosa sconfitta. Fosse per me si voterebbe nel 2023. Ma non l’ha ordinato il dottore di stare tutti insieme. Chi vuole rompere deve solo dirlo”.