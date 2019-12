Il video sta facendo il giro dei social, catturato dalla tv canadese Cbc. Ripresi a loro insaputa ci sono Macron, Trudeau, Johnson e Rutte. Fanno capannello al ricevimento di ieri sera a Buckingham Palace in occasione del vertice per i 70 anni della Nato, e si prendono gioco di Trump, mentre ridacchiano insieme con un bicchiere in mano. “Per questo eri in ritardo?”, chiede Johnson a Macron, e al suo posto risponde Trudeau. “Era in ritardo perché ha fatto una conferenza stampa di 40 minuti fuori programma”, dice il premier canadese, senza citare direttamente il tycoon. Il riferimento è all’incontro tra Trump e Macron, al termine del quale il presidente americano ha risposto a lungo alle domande dei giornalisti. “Sì sì – prosegue Trudeau – ha annunciato..”, poi l’audio salta, ma gli altri sorridono. E Trudeau commenta, facendo un ampio gesto con la mano: “Potevi vedere i suoi a bocca aperta, con le mascelle a terra”, alludendo allo staff americano. Un siparietto che si conclude con i leader che sorridono divertiti.

World leaders caught on camera seemingly joking about Trump behind his back at the Nato summit pic.twitter.com/27uDkxRscx — The Independent (@Independent) December 4, 2019