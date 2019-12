“Elisa mi vuoi sposare?”. Così, il 28 novembre, il deputato leghista Flavio Di Muro aveva concluso il suo intervento alla Camera, interrompendo la discussione sul decreto legge sul terremoto per spostare l’attenzione su ben altri temi. Accolta dagli applausi dei colleghi di partito, la sua uscita aveva fatto storcere il naso al presidente Roberto Fico, che aveva fatto notare al parlamentare come l’aula non fosse la sede più adatta alle sue dichiarazioni d’amore. A meno di una settimana di distanza, il Corriere della sera rivela che si è trattato di pura finzione, poiché le nozze tra Di Muro e la sua fidanzata Elisa erano fissate da tempo, ben prima della fatidica seduta a Montecitorio. A Ventimiglia, scrive il quotidiano di via Solferino, “lo sanno tutti”. Tanto che non solo sono già stati prenotati ristorante e chiesa, ma i due futuri sposi hanno anche già frequentato il corso prematrimoniale

Prima di continuare Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità ci aiutano a pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo, ma non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa sostenitore Sei arrivato fin qui Se sei qui è evidente che apprezzi il nostro giornalismo. Come sai un numero sempre più grande di persone legge Ilfattoquotidiano.it senza dover pagare nulla. L’abbiamo deciso perché siamo convinti che tutti i cittadini debbano poter ricevere un’informazione libera ed indipendente. Purtroppo il tipo di giornalismo che cerchiamo di offrirti richiede tempo e molto denaro. I ricavi della pubblicità non sono sufficienti per coprire i costi de ilfattoquotidiano.it e pagare tutti i collaboratori necessari per garantire sempre lo standard di informazione che amiamo. Se ci leggi e ti piace quello che leggi puoi però aiutarci a continuare il nostro lavoro per il prezzo di un cappuccino alla settimana. Grazie,

Peter Gomez Diventa Sostenitore