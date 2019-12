Insulti e sputi ai danni di un sindaco e di un’assessora della Lega. È successo sabato sera a Firenze: vittime, il primo cittadino di Massa, Francesco Persiani, e l’assessora Veronica Ravagli, che stavano andando a piedi alla cena del Carroccio con Matteo Salvini nel capoluogo toscano. “Andremo fino in fondo a questa vicenda” ha fatto sapere Ravagli, che ha pubblicato il video di ciò che è successo.

