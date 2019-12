Piazza della Repubblica piena fino a Piazza Duomo, le Sardine riempiono il cuore di Firenze con manifesti colorati e musica. Tutto a tema sardina, copricapi, disegni, cappelli e cartelloni, alcuni rimandano alla Costituzione e a Dante Alighieri. All’inizio della manifestazione, alle 18.30 la piazza era già piena di persone prima dell’intervento di Mattia Santori e degli altri organizzatori della manifestazione. Secondo l’organizzazione c’erano 40 mila persone.

“Non vedevo l’ora che le sardine venissero a Firenze”, dichiara Barbara, manifestante. “Firenze ha una storia di valori di pace e tolleranza, in accordo con questo movimento”, racconta Beatrice che è venuta in piazza con sua figlia che ha disegnato il cartellone con le sardine. “Questa piazza mi fa sentire meno solo, siamo in tanti a volere dei valori diversi, a non volere più i discorsi d’odio”, conclude Antonio, un altro manifestante.