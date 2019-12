Il Sassuolo ferma la corazzata Juventus allo Stadium. I neroverdi di Roberto De Zerbi rispondono al vantaggio firmato da Leonardo Bonucci, al ’20, con un eurogol di Boga. Poi, all’inizio del secondo tempo, addirittura passano in vantaggio con Ciccio Caputo, complice uno svarione difensivo e una papera di Gianluigi Buffon. Solo un rigore procurato dal solito Dybala e realizzato da Cristiano Ronaldo al ’68, dopo che il portoghese si era visto annullare un gol in fuorigioco pochi minuti prima, rimette il risultato in parità, con la Juve che nel finale di partita cerca di premere sull’acceleratore per arrivare ai tre punti, senza però riuscirci.

Il pareggio di Torino, così, porta i bianconeri a due punti di vantaggio sull’Inter inseguitrice che, però, con il match casalingo delle 15 contro la Spal potrebbe effettuare il sorpasso al vertice e salire alla guida della classifica.