“Inizialmente la plastic tax era prevista al primo gennaio.Ho chiesto esplicitamente che fosse traslata almeno di sei mesi e visto che comunque incide probabilmente in modo troppo rapido sul nostro sistema produttivo la rimoduliamo per allungarla nel tempo e limitarne l’introduzione nel primo periodo ad alcuni specifici prodotti che sono fortemente impattanti sull’ambiente e che riguardano per esempio le plastiche non riciclabili”. A dirlo il ministro allo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, in commissione Industria al Senato. Che precisa: “Ma la direzione intrapresa è questa. Non possiamo accogliere Greta Thunberg e condannare l’isola di plastica nell’Oceano Pacifico e allo stesso tempo lamentarci della plastic tax”.