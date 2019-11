Su Autostrade “la procedura è in atto, è in corso e non si è mai interrotta: dal momento in cui è stato contestato ad Aspi l’oggettivo inadempimento legato al crollo del ponte Morandi la procedura è andata avanti”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, rispondendo a una domanda dei cronisti relativa revoca della concessione ad Autostrade. “Stiamo via via acquisendo elementi – ha detto nel corso della conferenza stampa con i ministri De Micheli e Costa per fare il punto sul maltempo in Liguria – adesso, lo possiamo anticipare, siamo pressoché in dirittura di arrivo. Il procedimento amministrativo è in corso e ora si tratta di trarre le fila, sapendo, come abbiamo sempre detto, che non intendiamo fare sconti: il nostro obiettivo è tutelare non l’interesse privato ma l’interesse pubblico, quello dei cittadini”

