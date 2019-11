“C’è un lavoro tecnico che si sta facendo, che cercheremo anche di accelerare. Poi c’è un fronte invece che riguarda la magistratura, delle indagini, delle responsabilità. Sono emerse nelle ultime ore delle cose che sono per me evidentemente inaccettabili perché il tema della sicurezza per noi è prioritario”. Così la ministra dei Trasporti e delle Infrastrutture, Paola De Micheli, al Forum Ansa, in riferimento alle concessioni di Autostrade per l’Italia e alle notizie sul fatto che Aspi e Atlantia fossero a conoscenza di un “rischio crollo” del ponte Morandi già dal 2014.