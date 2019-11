“Bisogna lavorare per costruire le alleanze più larghe e competitive, che coinvolgano anche il civismo”. Lo ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, parlando delle elezioni regionali in conferenza stampa al Senato. “Poi – ha aggiunto – le alleanze le decidono i candidati presidenti, in forte rapporti con i territori. Il Pd presenterà le sue liste ovunque, regioni e comuni, quando si deve combattere una battaglia va combattuta a viso aperto, con i propri uomini e le proprie donne”

In Emilia Romagna tra i cittadini non deve nascere “la percezione di essere usati dalla politica romana. Non faremo questo errore. Lì il presidente sta costruendo la propria maggioranza e lo fa nel modo migliore” ha concluso Zingaretti.