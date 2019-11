“Con il Consiglio dei ministri di oggi adotteremo il decreto che dichiara lo stato di emergenza per Venezia: c’è stato chiesto dal presidente della Regione”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, al termine della riunione in Prefettura a Venezia con il ministro dei Trasporti, Paola De Micheli, il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, e il sindaco Luigi Brugnaro. “Questo ci consentirà – ha spiegato – di varare già la prima dotazioni finanziarie per quanto riguarda le spese di primo soccorso volte a ripristinare le funzionalità dei servizi“.

Il capo del governo ha annunciato anche la convocazione di un “comitatone interministeriale” per affrontare i problemi strutturali di Venezia, “dalle grandi navi al Mose”. E a chi gli chiedeva conto delle polemiche tra le forze di maggioranza sulla futura legge di Bilancio ha detto: “Chi vuole farsi distrarre dalle polemiche faccia pure”.