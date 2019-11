Secondo la rilevazione di Ixè per "Cartabianca" il Pd sale e negli ultimi sette giorni guadagna lo 0,9, passando dal 20,1 al 21% nelle intenzioni di voto. Italia Viva registra +0,4%. In termini di fiducia, il primo posto di Conte è sempre più insidiato dal leader della Lega

La Lega nell’ultimo mese non ha smesso di crescere e questa questa settimana ha raggiunto il 32,6% (rispetto al 32% di una settimana fa), portando il centrodestra (contando il 9,6% di Fratelli d’Italia, il 7,3% di Forza Italia e poco meno dell’1% di Toti) ad oltre il 50% dei consensi. A misurarli è un nuovo sondaggio elaborato dall’Istituto Ixè per Rai 3 – Cartabianca, secondo cui anche il Pd sale e negli ultimi sette giorni guadagna lo 0,9, passando dal 20,1 al 21% nelle intenzioni di voto. Scende invece di un punto e mezzo il Movimento Cinque Stelle che si ferma al 16,3. In lieve salita +0,1 Fratelli d’Italia, mentre Forza Italia perde mezzo punto percentuale. E a differenza di quanto registrato dal sondaggio Swg per il Tg di La7, Italia Viva registra +0,4%. In termini di fiducia degli elettori, il primo posto di Conte è sempre più insidiato da Salvini, che sale anche questa settimana, portandosi a soli due punti dal Presidente del Consiglio. Conferma la terza posizione Giorgia Meloni, mentre nell’area di governo sale Zingaretti aumentando il vantaggio su Di Maio che perde due punti. Nonostante questi dati, la maggioranza relativa (45%) degli italiani confida nella capacità dell’attuale governo di evitare la chiusura dell’ex Ilva di Taranto.

