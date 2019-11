Due insegnante di un asilo di Cariati, in provincia di Cosenza, da mercoledì mattina sono agli arresti domiciliari con l’accusa di maltrattamenti “contro familiari o conviventi”. Vittime delle violenze fisiche e psicologiche delle due donne, secondo quanto accertato dai carabinieri, sono almeno 20 bambini, di età compresa tra i 2 e i 5 anni. Le indagini erano scattate dopo aver ricevuto delle segnalazioni anonime. Così i militari hanno deciso di installare nella struttura delle telecamere: nei video si vedevano i bambini che, al solo avvicinarsi delle maestre, si coprivano il viso con le braccia.

La indagini sono ancora in corso: nell’asilo, autorizzato e regolarmente in attività, i carabinieri del Nas hanno proceduto con le verifiche sanitarie, mentre il Nucleo Ispettorato del Lavoro dell’Arma ha eseguito controlli sulla regolarità di contratti e dipendenti dell’asilo. Intanto i genitori dei bambini maltrattati sono stati interrogati per capire se i figli abbiano o meno, nel tempo, manifestato comportamenti sospetti riconducibili a quanto sarebbe accaduto all’interno della struttura.