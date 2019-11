Brigitte Nielsen è stata ospite della trasmissione televisiva The Talk, in onda sulla statunitense Cbs. E la 56enne non ha lesinato aneddoti sul suo passato, soprattutto quelli riguardanti la rivalità con Madonna. Il “gancio” è stato la recente decisione della popstar di posticipare di due ore i suoi concerti: “Una completa mancanza di rispetto dei fan”. A quel punto l’attrice ha raccontato due episodi. Siamo nel 1987, a Los Angeles, e stando al racconto di Brigitte, in un locale c’è stato un clamoroso ceffone: “Nel 1987, ero in un club in centro con Madonna e lei continuava a offendermi. Era molto scortese e ho finito per darle uno schiaffo in faccia”. Lo schiaffo sarebbe stato piuttosto forte, anche perché la stazza dell’attrice è molto più ‘importante’ di quella della cantante. Ma non è finita qui: “Il meglio della storia deve ancora venire – ha proseguito l’attrice – Un paio di mesi dopo sono tornata da lei nel sud Francia e ho passato una notte con suo marito Sean Penn“. Madonna ha poi divorziato dall’attore nel 1989. Al tempo Brigitte era invece sposata con Stallone.