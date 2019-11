L’attore e regista romano Giorgio Tirabassi è stato colpito da malore – un infarto, stando ai media locali – e si trova ricoverato all’ospedale di Avezzano, in Abruzzo. Il Corriere della Sera riferisce che è stato sottoposto ad angioplastica, e fonti sanitarie definiscono la situazione sotto controllo. Sempre secondo le stesse fonti l’attore non corre pericolo di vita e resta in osservazione . Tirabassi, 59 anni, si trovava al Centro Congressi di Civitella Alfedena, in provincia dell’Aquila, dove avrebbe dovuto partecipare alla presentazione del suo primo film da regista, Il grande salto: al momento del malore è stato soccorso da un medico in sala e poi trasportato all’ospedale di Avezzano da un’ambulanza proveniente da Castel di Sangro.

Il grande salto, prodotto da Medusa, è stato scritto dallo stesso Tirabassi con la sceneggiatura tra gli altri di Mattia Torre, lo sceneggiatore e commediografo scomparso a luglio, autore tra le altre cose di Boris e La linea verticale. Nel film di Tirabassi i protagonisti sono tutti suoi amici, a partire da Ricky Memphis (che come lui ha ricevuto la grande notorietà con Distretto di polizia), Roberta Mattei, Gianfelice Imparato e Paola Tiziana Cruciani, oltre ai camei di Marco Giallini, Valerio Mastandrea e Pasquale Petrolo (Lillo).