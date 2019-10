“Condividevo i valori del M5s perché loro si ponevano come il nuovo e io pensavo di poter trovare una mia dimensione in quel contesto. In Italia Viva di nuovo c’è il progetto e, soprattutto, ci sono io. Perché no? Sì, sono io il nuovo di Italia Viva“. È la risposta che dà Catello Vitiello, ex Movimento 5 stelle (espulso durante la campagna elettorale perché iscritto alla loggia napoletana “Sfinge”, aderente al Grande Oriente d’Italia), a margine della presentazione di Italia Viva, il partito di Matteo Renzi, a Napoli.