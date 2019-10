Ha concluso il suo discorso introduttivo sul palco di Dortmund, poi però è inciampato sui gradini ed è caduto. Il ministro dell’economia tedesco Peter Altmaier è stato ricoverato immediatamente in ospedale, come riferisce la Dpa, dopo l’incidente avvenuto alla presentazione di un progetto digitale, Gaia-X, per un’infrastruttura di dati europea in alternativa ai servizi delle società americane. Il ministro Cdu, uomo di fiducia di Angela Merkel, non ha perso conoscenza, ma ancora non si hanno informazioni sulle conseguenze provocate dalla caduta.

Subito dopo l’incidente, la sala è stata evacuata e il 61enne Altmaier è stato soccorso dai paramedici, coperti da un telo nero. Un portavoce del ministro ha detto al Tagesspiegel che sono stati annullati tutti i suoi appuntamenti per oggi. La cancelliera Merkel invece sarà a Dortmund nel pomeriggio.