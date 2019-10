Meredith Grey, il chirurgo più famoso della tv, regina indiscussa della sala operatoria ormai da 15 stagioni, che raccoglie rifiuti ai lati delle strade, condannata ai lavori socialmente utili: inizia così la sedicesima stagione di Grey’s Anatomy, la longeva e fortunata serie tv prodotta da Shonda Rhimes. La serie è uscita il mese scorso sul canale statunitense ABbc e in Italia arriverà il 28 ottobre, ma i fan di sono già sul piede di guerra per la scelta degli sceneggiatori e su Twitter ricordano tutti gli errori di altri medici o le frodi commesse in corsia. Se n’è accorta subito Ellen Pompeo, l’attrice che interpreta la protagonista, che retwittando una fan arrabbiata ha scritto: «Adoro quando i fan si ricordano cose che io avevo dimenticato».

I love when the fans remember stuff I don’t!!! ????????????????????????????????❤️ https://t.co/wy9zxcYdZz — Ellen Pompeo (@EllenPompeo) October 15, 2019

Facciamo un passo indietro: alla fine della quindicesima stagione la dottoressa Grey opera insieme a De Luca una bambina che ha attraversato illegalmente il confine con il Messico insieme al padre, commettendo una frode assicurativa. De Luca prova a prendersi la colpa per coprire Meredith, con cui ha una relazione, ma nell’ultimo episodio Meredith decide di farsi avanti e raccontare la verità, finendo ai lavori socialmente utili.

Questa storia di Meredith fuori dal luogo a cui appartiene e cioè la sala operatoria sta durando fin troppo. #GreysAnatomy #GreysAnatomy16 — Caput Draconis???? (@ro_chem) October 20, 2019

L’episodio “Quel che ho fatto per amore” è una denuncia della crisi dei migranti al confine: la produttrice Shonda Rhimes ha abituato il pubblico alle sue battaglie politiche sulle armi o sulle politiche migratorie del governo. Quel che i fan non si aspettavano però è vedere la loro beniamina lontana dall’ospedale per così tanti episodi: «Siete degli ipocriti» scrive qualcuno su Twitter, e un’altra: «Basta, fate tornare Meredith a fare il suo lavoro!». Una ragazza si è rivolta direttamente ad attrice e produttrice, scrivendo: «Aspettate un momento, anche la Bailey ha commesso una frode assicurativa coprendo Karev! Shonda Rhimes, ho delle domande per te! Meglio che Ellen/Meredith Grey riprenda il suo lavoro in fretta!»

La stessa Ellen Pompeo, che interpreta Meredith nella serie, ha condiviso il tweet divertita dalla memoria di ferro dei propri fan: sono piovuti commenti di altri spettatori a cui non è sfuggito nemmeno un dettaglio degli oltre duecentocinquanta episodi, e hanno ricordato tutti le truffe commesse a fin di bene: Christina copriva un chirurgo che non riusciva più ad operare, la dottoressa Bailey sapeva che il suo primario era un alcolista, il dottor Karev ha preso a pugni un collega. Fan di tutto il mondo, calmatevi: senza fare spoiler, le foto dal set mostrano la bionda dottoressa di nuovo in corsia.