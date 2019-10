Ha imbrattato la facciata con scritte minacciose in arabo – tra cui “Il museo diventerà un inferno” – scoperte da un’impiegata della struttura, che ha dato l’allarme. Poi si è asserragliato per cinque ore dentro il Museo archeologico di Saint-Raphael, in Costa azzurra, fino a quando il corpo speciale di polizia Raid ha fatto irruzione e l’ha arrestato. Secondo quanto ricostruito da Nice Matin si tratta di un magrebino di 25 anni, solo e disarmato, che con sé non aveva ostaggi. “L’uomo non è stato identificato e sarebbe solo, non vi sono ostaggi”, ha detto il prefetto di Draguignan, Eric de Wispelaere, che ha confermato la presenza di “un’iscrizione in arabo di connotazione religiosa”. “Ma bisogna essere prudenti nel tradurre queste in moventi di carattere approssimativo” ha poi aggiunto.

