Durante un acceso dibattito per la relazione poliamorosa del cantante, Fiordaliso ha poi preso la parola per schiaffeggiare il collega. Nello studio è calato il gelo

Fuori programma divertente durante “Live – Non è la d’Urso”, dove ha tenuto banco Pupo con la sua famiglia allargata tra moglie, figlia e compagna. Una relazione poliamorosa, vissuta alla luce del sole, criticata dagli ospiti, tra cui l’amica e collega Fiordaliso. Ma improvvisamente si è creato il panico in studio. Infatti la cantante ha preso la parola urlando: “Tu nella mia vita mi hai fatto molto soffrire. Siamo amici da tanti anni, abbiamo fatto delle tournée insieme, abbiamo dormito insieme. Ci sono stati dei momenti molto bui della mia vita. Proprio per colpa tua”.

A quel punto Fiordaliso si è avvicinata a Pupo per schiaffeggiarlo e dirgli: “Perché non mi hai mai fatto la corte? Perché?”. Per fortuna era solo uno scherzo e il gelo nello studio si è sciolto tra le risate generali. Poi Pupo è stato protagonista di un divertente botta e risposta con la conduttrice, Barbara D’Urso: “Io ho letto un’intervista in cui tu hai detto che per anni sei stato malato di sesso”, gli ha detto. E lui prontamente ha risposto: “E io ho letto che tu non lo fai da anni“. Dopo un attimo di imbarazzo, la D’Urso gli ha replicato a tono: “Ma che te frega di me. Però stai in fissa Ghinazzi. Calmati, tranquillizzati”.