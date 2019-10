“Voti di Italia Viva a un ipotetico governo di centrodestra? Se proprio manca qualche voto, ci si parla”. Risponde così il deputato della Lega Massimo Garavaglia a uno scenario prospettato dalla giornalista Maria Latella, durante la trasmissione “24 Mattino”, su Radio24.

E, citando un celebre Carosello interpretato da Ernesto Calindri e da Franco Volpi nel 1957, aggiunge ironicamente: “Però diciamo che Renzi non è il massimo dell’affidabilità. Mettiamola così: chi si mette con Renzi ha la garanzia che ‘dura minga’ (non dura mica, ndr)”.

“Si potrebbe dire la stessa cosa di Salvini, eh”, replica il giornalista Simone Spetia.

E l’ex sottosegretario all’Economia ribatte: “No, no, per l’amor di Dio. Salvini ha una parola e quella è. La parola era ‘facciamo delle cose’. Il M5s ha deciso di diventare la stampella sinistra del governo di sinistra-sinistra ed è una scelta sua. E infatti il M5s è destinato a finir di fare la stampella di questo governo di sinistra-sinistra. Noi abbiamo mollato perché questi dicevano ‘no’ su tutto, come l’abbassamento delle tasse. E ora fanno un governo che mette un sacco di tasse. Elezioni Umbria? Come le Europee avevano certificato per i 5 Stelle il dimezzamento dei voti e per la Lega il raddoppiamento, queste elezioni dimostreranno che mettere insieme Pd e M5s li danneggia entrambi. Vedremo domenica prossima. Siamo in serena attesa di quello che succederà”.