Domani 20 ottobre saranno temporaneamente bloccate l’autostrada A22, la strada statale SS12 e la ferrovia del Brennero. Tutto pronto a Bolzano per il disinnesco di una bomba della seconda guerra mondiale ritrovata dieci giorni fa in un cantiere di piazza Verdi. Il blocco partirà dalle ore 8.45 fino alla definitiva messa in sicurezza dell’ordigno, prevista non oltre le 11.30. Nel centro storico 4.000 persone, che abitano nella zona rossa, dovranno lasciare le loro case, tra loro anche 800 ospiti di alberghi, mentre 60.000 residenti nella cosiddetta zona gialla non potranno invece scendere in strada. Saranno chiuse le chiese e gli impianti sportivi. Bolzano resterà tagliata in due: non ci sono via alternative per bypassare la città.

L’autostrada del Brennero ha predisposto un vero e proprio blocco sia in direzione sud, prima del casello di Bolzano Nord, che nella carreggiata nord prima del casello di Bolzano Sud. I due caselli saranno dunque chiusi in uscita dalle 8.45. Resterà possibile entrare in autostrada a Bolzano Sud ma solo con direzione Trento, e a Bolzano Nord con sola direzione Brennero. Le ultime uscite utili saranno, per chi proviene da nord Chiusa, mentre Egna-Ora per chi proviene da sud. Di fatto chi non uscirà nei caselli consigliati, dovrà munirsi di pazienza e restare incolonnato in autostrada per ore fine a conclusione delle operazioni di disinnesco. Su ordinanza del prefetto di Bolzano, inoltre dalle 8.30 alle 11 sarà sospesa la circolazione ferroviaria fra le stazioni di Bronzolo e Ponte Gardena sulla linea Bolzano – Verona, e tra Bolzano e Ponte d’Adige sulla Bolzano – Merano. Previste modifiche al programma di circolazione di alcuni treni con allungamenti dei tempi di viaggio, variazioni o cancellazioni. Non sarà possibile effettuare servizi sostitutivi con bus per il concomitante blocco del traffico stradale. L’orario per il termine delle attività potrà essere anticipato o posticipato, in base all’effettivo completamento dell’intervento.