Dove c’è lei, ci scappa il morto. Che detta così potrebbe sembrare una cosa non proprio di buonissimo auspicio. Contando però che si tratta di una delle più grandi investigatrici di ogni tempo, c’è la matematica sicurezza che almeno l’assassino finisca in gattabuia. E’ la mitica Signora in Giallo, cioè Jessica Fletcher: una scrittrice capace di risolvere i casi più complicati, protagonista di una serie diventata un cult in tutto il mondo. Non si contano le repliche in tv: praticamente in quasi ogni momento del giorno, uno può trovarne un episodio. E oggi l’attrice che dà il volto alla signora Fletcher compie 94 anni: Angela Lansbury, amatissima, è subito balzata in cima alle tendenze di Twitter. Con tanti auguri e pensieri di affetto.

#AngelaLansbury È FATTA DELLA STESSA SOSTANZA DELLA REGINA ELISABETTA. IMMORTALI. pic.twitter.com/qMaaRsdruo — WarmnessOnTheSoul (@La_Pome) October 16, 2019

Che mondo stiamo lasciando a Jessica Fletcher? (Buon novantaquattresimo compleanno, Angela Lansbury) pic.twitter.com/lW3PyaVpXL — Giorgia (@georgienonfa) October 16, 2019

Oggi Angela Lansbury sarà in tendenza perché è il suo compleanno (quest’anno sono 149), non spaventatevi perché non le è successo nulla e vi seppellirà tutti. — Abilità Oratoria di Matteo Renzi (@Al___Zheimer) October 16, 2019

94 volte Auguri a Angela Lansbury! (quella con cui molti di noi andrebbero a cena) ❤️❤️❤️ pic.twitter.com/jLLfhXGc34 — Cinzia PH 5,5 ????️‍???? (@paopao76) October 16, 2019