"Ripercorrere alcune vicende mi ha fatto male, per questo, e non mi vergogno a dirlo, sto seguendo una terapia psicologica", ha spiegato la showgirl in un'intervista al settimanale F

“Chi ti dice di lasciarsi tutto alle spalle non sa di che cosa sta parlando, non ha vissuto la malattia“. Esordisce così Elena Santarelli in un’intervista al settimanale F nella quale ha confessato di aver avuto un crollo psicologico dopo la lunga battaglia vinta dal figlio Giacomo contro un tumore al cervello. La showgirl, che ha già raccontato tutta la sua storia nel libro “Una mamma lo sa” i cui proventi verranno devoluti a un’associazione che si occupa di ricerca nell’ambito della neuro-oncologia pediatrica, ha parlato di come si è sentita dopo aver ricordato quei mesi difficili.

“Ripercorrere alcune vicende mi ha fatto male, per questo, e non mi vergogno a dirlo, sto seguendo una terapia psicologica. Si chiama Emdr e si basa sul movimento degli occhi tra la psicoterapeuta e il paziente per elaborare il dolore – ha spiegato Elena -. Quando Giacomo era sotto terapia, volevo fare tutto da sola, mi sentivo Wonder Woman. Il mio unico pensiero era andare avanti, sembravo dopata. Poi c’è stato il crollo e ho capito di aver bisogno di aiuto“, ha spiegato la Santarelli. Fortunatamente “Giacomo ad oggi è sereno, felice. Siamo nella fase ‘Follow up’, quindi per i prossimi cinque anni dobbiamo comunque fare controlli, ma l’ottimismo non ci mancherà mai”, ha concluso la showgirl.