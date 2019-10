Truppe di Damasco in soccorso dei curdi nel nord del Paese per contrastare l'offensiva turca: un'intesa impensabile fino a qualche giorno fa e raggiunta grazie alla mediazione della Russia. Al Consiglio Ue l'Italia chiede embargo delle armi alla Turchia. Mogherini: "Stati membri diranno dove sono disposti ad arrivare"

Un’intesa clamorosa e impensabile soltanto fino a qualche giorno fa, raggiunta con la mediazione della Russia di Vladimir Putin: il regime di Assad e i curdi hanno trovato un accordo per far entrare oltre l’Eufrate truppe di Damasco “a protezione” della cittadina chiave di Kobane, minacciata dall’offensiva turca. L’esercito siriano marcia quindi verso nord, ovvero verso le province di Hasaka e Raqqa, per “affrontare l’aggressione di Ankara sul territorio siriano”. Del resto, già nei giorni scorsi i curdi avevano avvertito gli Stati Uniti: se non li avessero aiutati, dopo il ritiro del contingente americano nel nord della Siria, avrebbero chiesto aiuto alla Russia. E così è stato. I combattimenti intanto imperversano da sei giorni e la crisi siriana sarà oggi al centro del Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue, dove si discuterà del blocco della vendita delle armi alla Turchia – già effettivo in Francia e Germania. Ma a puntare il dito contro l’Europa interviene Trump che, dopo la fuga di centinaia di affiliati dell’Isis dai campi del nord della Siria, ha rivolto un monito all’Europa, chiedendo di rimpatriare i jihadisti del sedicente Stato Islamico (Isis) attualmente in carcere in altri Paesi. ”L’Europa avrebbe già dovuto riprenderseli, date le numerose richieste. Lo deve fare ora – ha scritto il presidente Usa su Twitter -. Gli Stati Uniti ha i peggiori prigionieri dell’Isis”. Poi ha aggiunto che che “la Turchia e i curdi non devono lasciarli scappare. Non dovranno venire negli Stati Uniti”. Che hanno deciso di evacuare altri mille soldati da tutta l’area coinvolta dalla campagna militare turca.

La guerra – Il ministro della Difesa turco ha fatto sapere che sono 550 i “terroristi neutralizzati” (cioè uccisi, feriti o catturati) nell’offensiva contro le milizie curde nell’operazione militare che ha voluto chiamare ‘Fonte di pace’. Secondo gli ultimi aggiornamenti diffusi dalle Forze democratiche siriane a guida curda (Sdf), le vittime tra i loro combattenti sono invece 45, mentre l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) fissa la cifra ad almeno 112 miliziani curdi uccisi. Le cifre non sono verificabili in modo indipendente sul terreno.

Al Consiglio Ue lo stop all’export delle armi – “Alla discussione di oggi sulla Siria avremo l’inviato speciale dell’Onu Geir Pedersen e parleremo con lui di come possiamo aiutare a proteggere il processo politico da questa escalation militare. Inoltre gli Stati membri parleranno di dove sono disposti ad arrivare sulle misure che sono sul tavolo riguardo alle attività militari turche in Siria, ma anche sulle perforazioni a Cipro“, ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue Federica Mogherini arrivando al Consiglio dei ministri degli Esteri dell’Ue, a Lussemburgo.

“Questo incontro è importante non solo per le decisioni che potrebbero essere prese, ma anche per preparare il Consiglio europeo” di giovedì e venerdì, dove si discuterà anche di questi argomenti. Al Consiglio Ue, l’Italia chiederà all’Unione una decisione comune sullo stop alla vendita delle armi alla Turchia, già effettivo in Germania e Francia. L’annuncio di Berlino e Parigi e la proposta italiana giungono dopo l’offensiva militare contro i curdi nel nord-est della Siria che in pochi giorni ha già causato la morte di decine di civili e dopo che anche Olanda, Norvegia e Finlandia hanno annunciato il bando delle forniture militari verso Ankara. Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio da Napoli, dove si trovava per festeggiare i dieci anni del Movimento 5 Stelle, ha spiegato quale sarà la linea che porterà lunedì al suo primo Consiglio degli Affari Esteri a Lussemburgo.

D’altra parte quello degli armamenti è un tema caro al Movimento e al suo capo politico che a un gruppo di manifestanti che aveva fatto irruzione nell’Arena Flegrea chiedendo che non siano più venduti all’esercito di Erdogan ha risposto: “Sulle armi con me sfondate una porta aperta. Lunedì al consiglio Ue dei ministri degli Esteri chiederemo che tutta l’Ue blocchi la vendita di armi alla Turchia. Basta armi alla Turchia, lo diciamo a tutta Europa“, ha insistito il titolare della Farnesina dopo che per tutta la giornata il governo era stato incalzato da Pd, Verdi e Leu a prendere una decisione in questo senso il prima possibile.

La Turchia è il terzo Paese al mondo verso cui l’Italia esporta armi dopo Qatar e Pakistan. Secondo l’ultima relazione al parlamento dell’Uama (l’Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento) che risale allo scorso aprile, nel 2018 sono stati autorizzati export per 362,3 milioni di euro, circa 100 milioni in più dell’anno precedente e oltre il doppio rispetto al 2016. Munizioni, bombe, siluri, missili, aerei, tecnologia per la produzione e lo sviluppo, software. All’esercito turco dall’Italia in questi anni è stato venduto ogni sorta di fornitura militare. I dati dell’Uama rivelano inoltre che Roma nel 2014 ha inviato armi anche ai combattenti curdi, in funzione anti-Isis. In quel caso però si è trattato di una cessione e non di una vendita e di numeri assai inferiori: in totale 200 mitragliatrici e duemila razzi Rpg, con relative munizioni.

Francia: “Proteggeremo i nostri militari” – “La Francia intensificherà i suoi sforzi diplomatici, in stretto coordinamento con i suoi partner della coalizione contro Daesh (Isis, ndr), nel quadro dell’Unione europea, della Nato e del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, per garantire l’immediata cessazione del Offensiva turca in corso”. È quanto si legge in una nota dell’Eliseo al termine della riunione del Consiglio di difesa e di sicurezza nazionale a Parigi. Il presidente Macron ha ribadito che l’offensiva lanciata dalla Turchia può “comportare drammatiche conseguenze umanitarie, una rinascita dell’Isis nella regione e una durevole destabilizzazione della Siria nord-orientale”. Per questo, “la Francia lo condanna nei termini più forti”, ha detto. La nota annuncia anche misure “per garantire la sicurezza del personale militare e civile francese presente nell’area” e “un programma di risposta umanitaria di emergenza” per le popolazioni locali. “La priorità assoluta deve essere quella di impedire la rinascita di Daesh nella regione”, ha affermato l’Eliseo usando l’acronimo arabo del gruppo jihadista dello Stato islamico (EI). Parigi inoltre rileva “il rischio di evasione, a causa dell’offensiva della Turchia, dei terroristi Isis fatti prigionieri”. “Sono state anche adottate misure per rafforzare la sicurezza del territorio nazionale in questo contesto”, conclude la nota.