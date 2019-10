Un’altra giornata di bombardamenti a nord della Siria, dove prosegue l’attacco dei militari di Ankara contro i curdi. E mentre crescono gli sfollati, che secondo i numeri dell’Onu sono 130mila, i curdi siriani riferiscono che quasi 800 affiliati dell’Isis sono scappati da uno dei campi dove sono in corso gli attacchi. I jihadisti stranieri sono fuggiti dal campo di Ayn Issa, a circa 35 chilometri a sud del confine turco, dove ci sono 12mila persone tra cui mogli e vedove di combattenti dell’Isis con i loro figli. L’amministrazione semiautonoma della regione curda ha detto che i detenuti hanno attaccato le guardie e travolto le recinzioni. Secondo l’Osservatorio nazionale per i diritti umani circa 10mila sfollati siriani, tra cui familiari di jihadisti dell’Isis, ammassati nel campo di Ayn Issa, tra Raqqa e il confine turco sono esposti all’avanzata militare turca e delle milizie cooptate da Ankara. La polizia curdo-siriana, nota come Asayesh, ha abbandonato il compito di mantenere la sicurezza attorno al campo profughi lasciando di fatto gli sfollati al loro destino.

Sulla guerra in corso è nuovamente intervenuto anche Trump, che ha avvertito la Turchia: “Ho detto chiaramente che se non manterranno gli impegni, inclusa la tutela delle minoranze religiose, imporremo sanzioni molti dure”. Il presidente Usa, precisando che la sua amministrazione difende i cristiani e le minoranze religiose in Iraq e in tutto il mondo, ha poi sottolineato che le truppe americane – colpite due giorni fa “per sbaglio” dai militari di Ankara – non possono restare in Siria per altri 15 anni “controllando il confine con la Turchia quando non riusciamo a controllare il nostro”. Intanto le forze armate turche, nel quinto giorno dell’offensiva, affermano di aver conquistato la cittadina di Suluk, considerato un crocevia strategico a 10 chilometri dal confine, e di averla liberata dalle formazioni curde del Ypg. Informazioni però smentite dai curdi. Sempre secondo Ankara, le operazioni terrestri e aeree nel nord della Siria contro i curdi sono proseguite “con successo”, “il numero di terroristi neutralizzati è di 480″.