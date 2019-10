La vittima è un marinaio di 24 anni di origini bulgare, come l'altro dipendente ferito. Restano ancora da chiarire le dinamiche della vicenda. Sul caso sta indagando la capitaneria di Porto Torres e la Procura di Sassari

Un morto e un ferito a bordo della nave cargo Malta della compagnia Grimaldi a causa di un incidente mentre l’imbarcazione si trovava in navigazione tra Cagliari e Porto Torres. La vittima dell’incidente è un marinaio di 24 anni di origini bulgare, così come l’altro dipendente ferito. L’allarme è scattato alle 10.30 di lunedì, quando il comandante della Malta ha chiesto l’intervento della Guardia costiera. Secondo una prima ricostruzione, i due marinai sono caduti a causa del mare in burrasca e, quindi, delle cattive condizioni meteo.

Dalla capitaneria di Porto Torres si è alzato un elicottero per organizzare i soccorsi. Una volta valutata la situazione è stato poi deciso di far arrivare il cargo a destinazione dove i militari della Guardia costiera, guidati dal comandante Gianluca Oliveti, saliranno a bordo per eseguire tutte le verifiche del caso. Sulla vicenda sta indagando la capitaneria di Porto Torres e la Procura di Sassari.