L'ex calciatore ha voluto replicare a quanto detto dalla sua ex compagna e da suo figlio Alexander in diretta a "Live - Non è la D'Urso"

“Sono tutte false accuse su di me e su Sofia (la sua attuale compagna, ndr). E’ tutto il contrario di quello che dice Mariana. Ripeto, sono tutte false accuse. Solo un pazzo poteva credere a così tanti cretini insieme. Purtroppo lei ha manipolato Alexander“. A dirlo è l’ex calciatore Claudio Caniggia che ha voluto replicare a quanto detto dalla sua ex compagna e da suo figlio Alexander in diretta a “Live – Non è la D’Urso“.

“A proposito di Sofia posso dire che è una ragazza spettacolare e molto in salute – ha aggiunto l’ex calciatore smentendo la loro versione -. Al contrario di queste barbarie che dice Mariana. Questo deve essere molto chiaro. Tutto ciò lo ha inventato con i suoi amici casuali, che seguono i programmi. Tutto questo è fatto con estremo risentimento, con una cattiveria assoluta”.

Il figlio Alexander aveva detto infatti che “mio padre veniva a prendermi a scuola, poi mi lasciava in macchina e mi diceva di non andarmene, mentre lui intanto era in compagnia di prostitute”. E poi la madre Mariana Nannis aveva aggiunto che il suo ex marito è malato e succube della nuova fiamma: “Mio marito ha un’amante, una prostituta, che lo droga per avere i suoi soldi. Il mio primo obiettivo – aveva raccontato Mariana in diretta – è farlo ricoverare per la cocaina che assume, perché non credo alle analisi che ha fatto. Inoltre, mio marito non parla più nemmeno coi figli. Se lui è una persona persa noi non abbiamo colpe”.