“Il coinvolgimento di Davide Casaleggio è stato determinato dalle attività svolte negli anni dall’associazione Rousseau, realtà pioniera sul tema del digitale”. Lo ha sottolineato il ministro per l’Innovazione, Paola Pisano, rispondendo alla Camera al Question time della Lega sulla presenza di Davide Casaleggio a uno dei panel organizzati nel corso dell’Assemblea Generale dell’Onu. “Casaleggio non era lì in rappresentanza del governo, che si è limitato alla co-sponsorship di un evento si sensibilizzazione” della cultura digitale, ha spiegato Pisano. “Nel corso del suo intervento all’Onu Casaleggio, in 8 minuti, ha ripetuto la parola Rousseau una sola volta, mentre la Casaleggio Associati non è mai stata nominata: non credo ci sia stata un endorsement” sull’attività della Casaleggio Associati”

