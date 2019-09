Tornavano dalla discoteca, ma l’auto si è schiantata contro un albero. Sono morti così tre giovani: Giulio Nali, 28 anni, di Occhiobello (Rovigo), Manuel Signorini, 23 anni, di Salara (Rovigo), e Miriam Berselli, 21 anni di Ferrara. Lavoravano tutti insieme in un supermercato della città estense. L’incidente è avvenuto attorno alle 2.30 in via Cento a Vigarano Mainarda, in provincia di Ferrara. Un quarto ragazzo, che era alla guida del mezzo, è rimasto ferito ed è stato ricoverato in ospedale ma non è in pericolo di vita.

I ragazzi erano di ritorno da un locale quando il giovane che era alla guida, all’altezza di un rettilineo, ha perso il controllo dell’auto, una Mazda 3, che è finita fuori strada per poi schiantarsi contro uno dei platani al bordo della carreggiata. Il 24enne è ricoverato all’ospedale di Cona ed è già stato sottoposto agli esami tossicologici per valutare le sue condizioni. Dalle analisi è emerso che aveva un tasso alcolemico pari a 1,30, quasi tre volte superiore al limite consentito.

Ferito in codice rosso, ma sempre cosciente, il ragazzo era quindi ubriaco: questo, insieme alla velocità sostenuta e all’asfalto umido, lo avrebbe fatto uscire di strada una prima volta per poi farlo schiantare contro l’albero una volta riuscito a immettersi nuovamente sulla corsia. I tre amici che erano con lui sono morti sul colpo, incastrati tra le lamiere dalle quali i vigili del fuoco li hanno liberati dopo ore.

Nessun altro veicolo è stato coinvolto nell’incidente. Il pubblico ministero di turno, dopo i rilievi delle forze di polizia per ricostruire la dinamica dell’incidente, ha disposto il trasporto delle salme all’istituto di Medicina legale e ordinato l’autopsia.